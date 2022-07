Petrobras reduz preço de venda da gasolina a partir desta quarta

Combustível cairá R$ 0,20 por litro ao chegar às distribuidoras; queda no valor internacional do petróleo explica reajuste

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo - 27/10/2021 Preço dos combustíveis vinham em queda após aprovação de projeto do ICMS



A Petrobras informou nesta terça, 19, que reduzirá o preço da gasolina vendido às distribuidoras a partir desta quarta, 20. O valor do litro do combustível passará de R$ 4,06 para R$ 3,86, uma redução de R$ 0,20 por litro, ou -4,93%. Segundo a estatal, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor final deve passar de R$ 2,96 para R$ 2,81, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nas bombas. Os preços cobrados nos demais combustíveis não serão alterados.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, explicou a estatal. Recentemente, o preço internacional do petróleo teve quedas, com o barril do tipo Brent ficando abaixo dos US$ 100, devido a temores de que uma recessão na economia global causem redução da demanda pela commodity. No Brasil, os preços haviam caído após o Congresso aprovar um limite de 18% na alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público.