Governo estadual inaugura novo viaduto na Zona Sul de São Paulo

Via é uma extensão da Linha 9-Esmeralda da CPTM; futura instalação das estações deve beneficiar 13 mil moradores da região

Governo do Estado de São Paulo



O novo Viaduto Jacopo Torriti que fica próximo à futura Estação Mendes-Vila Natal, foi inaugurado na quarta-feira, 21, no Jardim Icaraí, extremo Sul de São Paulo. Participaram do evento o Vice-Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia; o Secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy e o Presidente da CPTM, Pedro Moro, entre outras autoridades. O viaduto é um dos quatro que estão sendo construídos pela CPTM na extensão da Linha 9-Esmeralda. De acordo com Rodrigo Garcia, antes da inauguração os pedestres e veículos que circulavam pela região utilizavam uma passagem de nível para chegar ao outro lado da ferrovia.

“Nós observamos que a população ia descer em um terminal de ônibus, que está a 800 metros da estação, então você teria um dificuldade de trocar o ônibus pelo trem. Então veio a sugestão dos técnicos e a população pedindo que a gente fizesse uma estação ao lado da Estação Varginha e pudesse ter uma integração, pegar uma escada rolante e já está dentro do trem. Isso foi viabilizado”, explicou. A extensão da Linha 9-Esmeralda acrescentará 4,5 quilômetros de vias e elevará o número de estações da linha para 20. A Estação Mendes-Vila Natal tem previsão de inauguração para 30 de junho de 2021, enquanto a Estação Varginha será aberta ao público em 2022. Serão beneficiados cerca de 13 mil moradores da região. O investimento total da extensão, incluindo obras viárias e vias férreas, chegam a R$ 975 milhões.

*Com informações da repórter Juliana Tahamtani