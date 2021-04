São Paulo ultrapassa o número de 90 mil mortes por Covid-19

Desde o início da pandemia, o Estado registrou 2.786.483 casos da doença

Paulo Guereta/Agência O Dia/Estadão Conteúdo Estado de São Paulo é o que tem mais mortes no país



O Estado de São Paulo ultrapassou nesta quarta-feira, 21, o número de 90 mil mortes por Covid-19. De acordo com balanço da Secretaria Estadual de Saúde, o total de óbitos é de 90.627, sendo que 977 destes aconteceram nas últimas 24 horas. Já o número de casos da doença está em 2.786.483 desde o início da pandemia, decretada em março de 2020 pela OMS. Do total de pessoas contaminadas, 2.429.577 já estão recuperadas e, deste total, 283.604 precisaram de internação. Na conta atual do Estado, mais de 23 mil pacientes estão internados em unidades hospitalares (11 mil em UTIs e 12 mil em enfermarias). Um dos índices que mais preocupou o Governo nas últimas semanas e provocou a fase emergencial do Plano São Paulo (a mais restritiva) foi a taxa de ocupação dos leitos de UTI que está apresentando leve melhora. No Estado esse índice é de 81,8% e na Grande São Paulo é de 79,4%. Desde o último domingo, 18, está em andamento da Fase de Transição, em que alguns comércios e demais atividades podem reabrir com restrições.