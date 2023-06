Governo estuda antecipar reoneração do diesel para bancar carro popular mais barato

Anúncio da redução dos preços para os veículos populares já foi feito pelo presidente Lula, mas origem do dinheiro para bancar os gastos extras não havia sido confirmada

GABRIEL BASTOS/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/07/2022 Setores que usam o diesel em larga escala já começam a se preocupar.



Mesmo com sinais de alerta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pressionou o Ministério da Fazenda para encontrar uma solução e garantir o desconto no preço dos carros populares. O anúncio já foi feito, mas ainda não havia sido confirmado de onde o dinheiro iria sair para bancar o gasto extra. A alternativa encontrada seria antecipar a reoneração do preço do óleo diesel. No início do ano, o governo acabou com a desoneração dos combustíveis, mantendo o benefício apenas por 60 dias para gasolina e etanol e prometendo manter a desoneração para o diesel e para o gás de cozinha até o fim do ano. Setores que usam o diesel em larga escala já começam a se preocupar. A medida já está sendo vista com descontentamento, por exemplo, pelos caminhoneiros. Wallace “Chorão” Landim, um dos líderes da categoria, aponta os riscos para a categoria. “A gente vai acompanhar para ver como vai ficar. Tem a questão da MP, que tem a validade até dezembro de 2023. Com essa volta de imposto, o governo vai arrecadar R$ 6 bilhões. Isso é muito preocupante porque o diesel é o que mais afeta a inflação do país”, diz Wallace. Com a decisão de reonerar o diesel, a ideia seria voltar com o imposto gradativamente. O governo justifica e fala que necessário incentivar a transição energética, com a renovação da frota para caminhões e ônibus elétricos ou a gás.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin