Governo estuda novas ações para solucionar crise na terra Yanomami, diz ministro da Defesa

José Múcio Monteiro declarou que novas medidas devem ser adotadas na região para retirar os garimpeiros que insistem em permanecer nas terras demarcadas em Roraima

Reprodução/Jovem Pan News Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, falou sobre o atual estado da crise no território Yanomami nesta segunda-feira, 8



Nesta segunda-feira, 8, ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, declarou que os indígenas yanomamis que vivem em áreas demarcadas em Roraima estão mais protegidos, porém novas medidas devem ser adotadas pelo governo na região para retirar os garimpeiros que insistem em permanecer nas terras destinadas ao povo Yanomami. “Lá você tem os índios, os garimpeiros e os empregados dos garimpeiros. Alguém diz que lá ainda tem um residual de 20%, outros dizem que tem um residual de 10%. Evidentemente que os índios estão mais protegidos, já houve assistência humanitária, houve distribuição de cesta (…) evidentemente que esse final que ficou é um residual. Nos jornais de hoje, os companheiros dizem que o crime organizado está entorno deles, se protegendo. Eu estou voltando para Brasília agora para uma reunião com cinco ministros para ver que posicionamento vai ser tomado”, declarou Múcio Monteiro.

Desde o início do ano, o governo Lula (PT) tem promovido uma série de ações para proteger os indígenas dos efeitos danosos do garimpo ilegal e da exploração irregular de insumos e matérias primas. Só em 2023, já foram registradas 17 mortes que envolvem o conflito entre garimpeiros ilegais e indígenas. Múcio acredita que a situação do povo indígena neste momento é melhor do que era no governo anterior. A gestão atual tem promovido uma força-tarefa com Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal e Funai para estabilizar a crise humanitária na região. De acordo com o ministro, garimpeiros ilegais têm resistido e permanecido na região, com a possível proteção do crime organizado, o que inclui o tráfico de drogas. O ministro da Defesa participou, nesta segunda, de uma cerimônia em memória e homenagem aos combatente brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. O evento foi realizado no Monumento dos Pracinhas, na região centro-sul da cidade do Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga