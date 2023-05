Governo federal estuda novas regras para concursos públicos

Projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está sob análise no Senado; dentre as mudanças, estão a inclusão de novas avaliações dos candidatos e possibilidade de realizar prova remotamente

Reprodução/ Jovem Pan News Caso o projeto seja aprovado, a expectativa é de que as diretrizes sejam aplicadas à níveis nacionais, estaduais e municipais



O governo federal estuda uma mudança nas regras para concursos públicos. O projeto de lei, que já está aprovado na Câmara dos Deputados, aponta que os processos seletivos podem ter novos tipos de avaliação dos candidatos. Uma das novidades vai ser na avaliação comportamental das competências de cada candidato. A ideia é inserir um teste psicotécnico ou uma avaliação de higidez mental e até psicológica. Uma segunda sugestão para alterar o processo seletivo é com relação à tecnologias, permitindo que as provas sejam realizadas de maneira parcial ou totalmente remota. O governo defende que isso vai trazer maior concorrência para o concurso, permitir maior segurança jurídica e melhorar o processo seletivo, trazendo candidatos mais capacitados. O grande entrave é com relação ao acesso digital. Além disso, a inclusão de novas tecnologias pode trazer fraudes ao processo seletivo. A intenção do governo é apoiar a discussão do projeto que está em avaliação no Senado. Se aprovadas, as regras passam a valer apenas para novas seleções. A expectativa é de que as diretrizes sejam aplicadas à níveis nacionais, estaduais e municipais. O requisito mínimo para realizar a prova não vai mudar, mas as comissões responsáveis podem exigir novas etapas. Em relação à lei de cotas, o governo corre contra o tempo para elaborar uma nova legislação ainda no segundo semestre desse ano, já que a original expira em julho de 2024.

*Com informações do repórter Victor Moraes