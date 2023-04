Governo federal quer ampliar gasodutos e produção de gás natural no país

Petrobras anunciou nesta segunda nova redução no preço do produto para às distribuidoras em 1º de maio

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 17, que vai vender gás natural mais barato às distribuidoras a partir do dia 1º de maio. Haverá uma redução de 8,1% no valor do produto em relação ao trimestre móvel, de fevereiro, março e abril. No período, houve uma queda de 8,7% do barril do petróleo do tipo Brent, referência no mercado internacional. Por outro lado, houve uma pequena depreciação do câmbio, de 1,1%. Com o novo corte, a Petrobras acumula em 2023 uma redução de 19% no preço do gás. O governo federal estuda a possibilidade de usar recursos do pré-sal para financiar gasodutos e aumentar a oferta de gás em território nacional.

O presidente da estatal, Jean Paul Prates, participou de um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e comentou a redução: “Quero aproveitar para dar uma boa notícia. Nós, hoje, estamos praticando preços da ordem, média, de US$ 10.5. Até 1º de maio é nosso compromisso, já anuncio aqui, baixar esse preço para os níveis de US$ 9,75, US$ 12 na faixa máxima. É importante dizer que, desde que assumimos em janeiro, já baixamos esses preços médios de gás na ordem de 20%. Vamos chegar em 1º de maio com o preço 20% mais baixo que em janeiro”, disse. A Valecard, uma consultoria que atua junto a 25 mil estabelecimentos comerciais de todo o Brasil, apontou que, na última semana, o preço médio da gasolina subiu 0,18%, ficando em R$ 5,735; o etanol hidratado também subiu 0,63%; e apenas óleo diesel S10, com 10% de mistura biodiesel, teve queda, de 0,25%.

*Com informações da repórter Rodrigo Viga