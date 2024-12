Governo federal realiza maior leilão portuário da história

Conjunto de empreendimentos vai proporcionar investimentos superiores a R$3,5 bilhões; porto de Itaguaí foi leiloado para a empresa Ágora, com oferta única de R$1 milhão

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO "Neste ano, estamos tendo um bom momento para o setor portuário e aeroportuário brasileiro", concluiu o ministro



Na última quinta-feira (19), o governo federal do Brasil realizou um marco histórico no setor portuário ao conduzir o maior leilão já registrado, com investimentos previstos que ultrapassam a marca de R$ 3 bilhões. Este evento significativo ocorreu na Bolsa de Valores em São Paulo, atraindo atenção nacional e internacional. O leilão incluiu propostas para o Porto de Itaguaí, localizado no Rio de Janeiro, onde a empresa Ágora, pertencente à Cedro Participações, apresentou a única oferta de R$ 1 milhão. Este leilão não apenas representa um investimento financeiro robusto, mas também um compromisso de longo prazo com a infraestrutura portuária do país, com uma concessão de 35 anos destinada a fomentar a exportação de minério de ferro.

Além do Porto de Itaguaí, o leilão também contemplou os terminais de Maceió, em Alagoas, e Santana, no Amapá. O novo terminal em Itaguaí está projetado para movimentar mais de 21 milhões de toneladas por ano, solidificando sua posição como um dos principais centros de exportação do Brasil. A expectativa é que a operação do terminal gere 333 empregos diretos, contribuindo significativamente para a economia local. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do partido Republicanos, esteve presente no evento e enfatizou a relevância do projeto, que envolve um total de investimentos de mais de R$ 3,7 bilhões, essenciais para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro e do país como um todo.

O ministro destacou que este leilão está em consonância com as prioridades do governo do presidente Lula, que busca acelerar a carteira de leilões do Brasil. Este movimento visa destravar investimentos e estimular o crescimento econômico, um objetivo central da atual administração. Durante o evento, o ministro compartilhou que conversou com o presidente Lula sobre a importância do leilão e o potencial de crescimento do setor portuário, que deve registrar um aumento de mais de 6% este ano. Particularmente, a área de contêineres está projetada para crescer 15%, refletindo um momento promissor para o setor. Além do setor portuário, o ministro também mencionou expectativas positivas para o setor de aviação, que deve experimentar um crescimento superior a 5%. “Neste ano, estamos tendo um bom momento para o setor portuário e aeroportuário brasileiro”, concluiu o ministro.

*Com informações de Misael Mainetti