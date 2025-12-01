Governo Federal reduz estimativa do salário mínimo para 2026

Revisão aponta novo montante de R$ 1.627; recuo no cálculo ocorre devido ao controle da inflação dentro da meta, preservando o ganho real para o trabalhador

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Governo Federal revisa para baixo a projeção do salário mínimo para o ano de 2026, passando de R$ 1.631 para R$ 1.627



O Governo Federal revisou para baixo a projeção do salário mínimo para o ano de 2026. Segundo os novos cálculos do Ministério do Planejamento e Orçamento, o valor estimado passou de R$ 1.631 para R$ 1.627. A estimativa anterior constava no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), elaborado pela equipe econômica do governo e enviado ao Congresso Nacional em agosto. A alteração de R$ 4,00 a menos deve-se à atualização dos índices econômicos utilizados na fórmula de correção.

A política de valorização do salário mínimo considera dois fatores principais: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB).

A redução na estimativa ocorre porque o Brasil passou a figurar dentro da margem de tolerância da meta de inflação no final do ano. Com uma inflação controlada, o índice de correção aplicado é menor, resultando em um valor nominal levemente inferior ao previsto anteriormente. No entanto, o governo assegura que o novo montante mantém o ganho real, ou seja, um aumento acima da inflação, garantindo o poder de compra.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Impacto nas contas públicas

Embora a redução pareça pequena para o trabalhador individualmente, ela possui um impacto significativo para os cofres públicos. O salário mínimo serve de base para o pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais. Estima-se que cada R$ 1,00 de aumento no mínimo gere uma despesa adicional de milhões de reais ao orçamento.

Caso confirmado, o valor de R$ 1.627 representará um aumento de 7,3% em relação à base de referência atual mencionada pelo governo. A análise da revisão orçamentária deve passar pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, com previsão de pauta para esta quarta-feira (3), seguindo posteriormente para votação em plenário por deputados e senadores.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA