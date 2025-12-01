Metrô de SP libera pagamento com cartão nas linhas 1 e 3

Iniciativa aceita crédito e débito físico diretamente na catraca, mas restringe uso de carteiras digitais e não oferece desconto na conexão com ônibus

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha do metrô de SP podem utilizar cartões de crédito e débito com tecnologia de aproximação diretamente nas catracas



A partir desta segunda-feira (1º), os passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo ganharam uma nova forma de acesso. Agora, é possível utilizar cartões de crédito e débito com tecnologia de aproximação diretamente nas catracas, eliminando as filas para compra de bilhetes nas bilheterias ou máquinas de autoatendimento.

A novidade faz parte de um projeto piloto com duração prevista de seis meses, podendo ser prorrogada conforme a aceitação dos usuários. Para atender à demanda, estações de grande fluxo — como Portuguesa-Tietê, Jabaquara e Palmeiras-Barra Funda — receberam um número maior de catracas adaptadas e sinalizadas para esse tipo de pagamento.

Restrições: apenas físico e sem integração

Apesar da praticidade, o sistema possui regras específicas nesta fase inicial. O pagamento é aceito apenas com o cartão físico. A modalidade digital, que utiliza celulares ou relógios inteligentes (smartwatches), ainda não está disponível. Portanto, passageiros que esquecerem a carteira e contarem apenas com dispositivos móveis não conseguirão embarcar dessa forma.

Outro ponto importante é a ausência de integração tarifária. Quem precisa utilizar ônibus e metrô no mesmo trajeto deve continuar usando o Bilhete Único ou o cartão TOP. O pagamento com cartão bancário na catraca cobra o valor integral da passagem e não aplica o desconto da integração entre os transportes.

Regras de uso e expansão

Neste início, o passageiro pode passar o mesmo cartão duas vezes seguidas com um intervalo de até um minuto entre as transações. Futuramente, esse tempo de espera subirá para 30 minutos. Não é necessário digitar senha; basta aproximar o plástico do leitor.

A previsão é que a tecnologia seja expandida ainda no mês de dezembro para a Linha 2-Verde e para a Linha 5-Lilás. Algumas estações da Linha 4-Amarela, operada pela iniciativa privada, também já aceitam essa funcionalidade.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA