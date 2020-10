Governo lança edital para estudos de concessão de 17 aeroportos

Esta é a primeira fase da 7ª rodada de leilões do setor, prevista para ocorrer em 2022

Marcelo Chello/Estadão Conteúdo O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, usou o Twitter para comemorar o lançamento



O governo federal lançou o edital para estudos e apresentação de projetos para a modelagem da concessão de 17 aeroportos no brasileiros, incluindo os cobiçados Congonhas e Santos Dummont. Esta é a primeira fase da 7ª rodada de leilões do setor, prevista para ocorrer em 2022. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, usou o Twitter para comemorar o lançamento: “Boa notícia”. O responsável pela pasta aproveitou para informar que, antes do 1º trimestre de 2021, outros 22 aeroportos serão leiloados contendo os de Curitiba, Goiânia e Manaus.

Segundo o edital, os estudos técnicos deverão conter relatórios de mercado, engenharia, ambientais e avaliação econômico-financeira. O especialista em aviação, Roberto Peterca aponta que a medida vem em um bom momento, uma vez que a capacidade de investimento do governo que já era reduzida, ficou em situação crítica devido a pandemia do coronavírus.

Para a 7º rodada estão no rol o Campo de Marte e o de São José dos Campos na regional paulista, de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros em Minas Gerais; Santarém, Marabá, Parauapebas, Altamira e internacional de Belém, todos no Pará, além do carioca de Jacarepaguá. Figuram ainda na lista o de Macapá no Amapá, Campo Grande no Mato Grosso do Sul; Corumbá e Ponta Porã no mesmo estado.

Boa notícia. Lançado hoje no Diário Oficial 1o passo p/ concessão de +17 aeroportos pela 7a rodada de leilões do setor em 2022. Incluindo Santos Dumont/RJ e Congonhas/SP. Antes, no 1o trimestre de 2021, outros 22 aeroportos serão leiloados. Blocos com Curitiba, Goiânia e Manaus pic.twitter.com/vEbxIJpKWo — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 8, 2020

*Com informações do repórter Daniel Lian