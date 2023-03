Governo Lula estuda taxar sites de apostas esportivas neste mês de março

Segundo o ministro da Fazenda, ação deve ser tomada para compensar perdas com a correção da tabela do Imposto de Renda

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal vai apresentar uma proposta para taxar as apostas esportivas online no mês de março. Haddad argumenta que esse mercado é tributado em vários outros países e que as apostas online levam uma fortuna para fora do Brasil sem taxação. Ele diz que a tributação servirá para compensar as perdas com a correção da tabela do Imposto de Renda. O Ministério da Fazenda ainda estaria fazendo os cálculos sobre quanto é possível arrecadar nesse mercado, mas acredita em “alguns bilhões”. Segundo Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é favorável à ideia. As declarações foram dadas ao portal Uol. Ainda em entrevista ao jornal, o ministro também voltou a falar sobre a autonomia do Banco Central. Segundo ele, não há ânimo no Congresso Nacional para rever a questão, apesar disso, ele defende que isso seja visto no futuro. Sobre a reoneração dos combustíveis, ele disse que trata-se de um sinal para o BC começar o processo de reduzir a taxa básica de juros, Selic, atualmente em 13,75%. Segundo ele, o alto patamar da taxa é um reflexo do governo Bolsonaro.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha