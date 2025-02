Governo participa da primeira reunião de Sherpas da presidência brasileira do Brics

Evento contará com a participação de Lula e acontecerá a partir das 11h30 desta quarta-feira (26) no Palácio Itamaraty, em Brasília

EFE/EPA/KIM LUDBROOK / POOL Lula participará da abertura da primeira reunião de Sherpas da presidência brasileira do BRICS



Nesta terça-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma agenda repleta de compromissos importantes, começando suas atividades no Palácio do Planalto. Às 9h, ele se reúne com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa, Laércio Portela. Este encontro inicial é crucial para alinhar as estratégias de comunicação do governo. Logo após, às 10h30, Lula tem um encontro agendado com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir questões diplomáticas e de política externa.

Ainda pela manhã, às 11h30, o presidente se dirige ao Palácio do Itamaraty. Lá, ele participa da abertura da primeira reunião de Sherpas da presidência brasileira do BRICS. Este evento marca o início de uma série de discussões que visam fortalecer a cooperação entre os países membros do bloco, abordando temas como saúde global, mudanças climáticas, investimentos, finanças e governança da inteligência artificial.

No período da tarde, Lula retorna ao Palácio do Planalto às 15h para uma reunião com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério. Este encontro é seguido por uma reunião às 16h com o chefe do gabinete pessoal da presidência, Marco Aurélio, e o chefe de gabinete adjunto da agenda, Osvaldo Malatesta. Às 17h, o presidente se encontra com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para discutir questões administrativas e políticas internas.

A agenda do dia se encerra com uma missa no Palácio da Alvorada, às 18h, em intenção à saúde do Papa Francisco. Este gesto demonstra a preocupação e solidariedade do presidente com a saúde do líder religioso. Além disso, a reunião no Itamaraty é parte dos preparativos para a cúpula de líderes do BRICS, que ocorrerá em julho no Rio de Janeiro. O ministro Mauro Vieira enfatizou a importância da expansão do BRICS e a união do Sul Global em torno de uma nova visão de governança global. Por fim, a reunião sobre o saque-aniversário do FGTS, que estava prevista para esta semana, foi adiada para março devido a mudanças ministeriais.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA