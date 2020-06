Governo inicia a semana de olho na pauta do Congresso Nacional

EBC A MP prevê a possibilidade das empresas atrasarem o recolhimento do FGTS. Surgiu agora uma proposta na Casa para reduzir pela metade



Com a pauta cheia, a Câmara dos Deputados pretende avançar essa semana na discussão em torno do programa emergencial de suporte aos empregos e da MP provisória que trata de medidas trabalhistas agora para o período da pandemia da Covid-19.

A MP prevê a possibilidade das empresas atrasarem o recolhimento do FGTS. Surgiu agora uma proposta na Casa para reduzir pela metade, durante a pandemia, a multa a ser paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa de 40% para 20% sobre o saldo das contas do FGTS.

Na pauta do Congresso está também a proposta de reduzir a contribuição para o sistema, além da suspensão do reajuste de medicamentos.

O governo busca apoio e o presidente tem sido criticado por se aproximar do centrão. Ele justifica que nesse momento é preciso garantir uma agenda positiva, mas garante que não oferece nada em troca de apoio, apesar de admitir que alguns partidos estão fazendo pedidos.

Os pedidos, de acordo com o presidente, têm sido filtrados e todas as indicações passam por um pente fino. Entre os parlamentares, o comentário é que as negociações parecem estar dando certo. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, admite que mesmo com tantos problemas, Jair Bolsonaro tem garantido apoio.

Mas se para a votação de propostas o presidente tem conseguido apoio, o mesmo não se pode dizer em relação às polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente se irritou na semana passada com o avanço do inquérito que apura as chamadas fake news que agora mira aliados de Bolsonaro.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin