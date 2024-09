Governo prorroga atuação da Força Nacional na terra Yanomami por 180 dias

Portaria que oficializa a prorrogação foi assinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e já está em vigor

O Ministério da Justiça decidiu prorrogar a permanência da Força Nacional na Terra Indígena Yanomami, localizada em Roraima, por mais 180 dias. A medida, que se estenderá até 19 de março do próximo ano, foi tomada devido à persistência de problemas de saúde e à crise humanitária na região. Desde o início do ano passado, a reserva enfrenta uma emergência sanitária, agravada pela presença de garimpeiros ilegais. A portaria que oficializa a prorrogação foi assinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e já está em vigor. No entanto, ainda não foram definidos os custos e o contingente necessário para a operação, que dependerão das necessidades observadas até o próximo ano. O governo garantiu que os recursos necessários serão disponibilizados pelo Ministério da Justiça, em colaboração com o governo de Roraima, as forças policiais locais, a Polícia Federal e a Funai.

Recentemente, a Polícia Federal destruiu a primeira pista de pouso utilizada por garimpeiros dentro da reserva Yanomami, somando-se às 44 pistas já desativadas fora da área indígena. Essas ações visam restringir o acesso de materiais aos garimpeiros, dificultando sua permanência na região. O garimpo ilegal tem causado sérios danos à saúde e ao meio ambiente na reserva, que abrange cerca de 10 milhões de hectares.

Publicado por Luisa Cardoso

