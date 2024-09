Urnas do primeiro turno começam a ser preparadas nesta terça

Processo de preparação dos equipamentos inclui a geração de mídias, carga e lacração

A Justiça Eleitoral deu início à preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições municipais, que ocorrerá no dia 6 de outubro. A cerimônia nesta terça-feira (24) no Estado de São Paulo possui cerca de 114.740 urnas a serem preparadas. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, sendo 30 mil apenas na capital paulista. O processo de preparação das urnas inclui a geração de mídias, carga e lacração. Durante esse procedimento, são inseridos nas urnas os sistemas de votação, dados dos candidatos e dos eleitores, essenciais para a realização do pleito. A preparação se estenderá até o dia 4 de outubro. A população pode acompanhar a cerimônia de lacração e preparação das urnas, assim como representantes do Ministério Público de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), partidos políticos, federações e coligações. Além da inserção dos sistemas, serão realizados testes nas urnas para verificar seu funcionamento. Após a conclusão do processo, as urnas são desligadas e lacradas, sendo armazenadas até alguns dias antes da eleição, quando começam a ser distribuídas aos locais de votação.

