Governo quer construir 2 milhões de casas populares até 2026, diz ministro das Cidades

Jader Filho declarou neste domingo. 23, que as novas regras do Minha Casa, Minha Vida têm potencial de impulsionar o programa nas regiões Norte e Nordeste

Reprodução/TV Brasil Ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre o Minha Casa, Minha Vida em entrevista no último domingo, 23



De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, as mudanças nas regras do programa Minha Casa, Minha Vida, que reduzem os juros e aumentam o subsídio para a aquisição de imóveis, devem contribuir para que seja alcançada a meta de contratar 2 milhões de moradias até 2026. As novas determinações do programa foram sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 13 de julho. O ministro destacou que as alterações foram resultado de muitas conversas com as prefeituras, investidores do programa e a sociedade civil: “Algumas regiões do país não estavam respondendo ao FGTS, como por exemplo as regiões norte Norte e Nordeste. O FGTS estava performando muito bem na região Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A partir de diálogos e conversas nós pudemos identificar quais os problemas e porque não estava funcionando. Identificamos que o principal problema era a questão da entrada. Essa regiões precisavam ter um ajuste maior na questão da entrada”.

“Com isso, nós ampliamos a entrada de R$ 47,5 mil para um limite de R$ 55 mil (…) Também diminuímos a taxa de juros, na região Norte e Nordeste ela sai de 4,35% para 4%, e nas outras regiões de 4,5% para 4,25%. É a menor taxa de juros da história do FGTS”, declarou Jader Filho em entrevista ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil. Outra novidade é que as habitações serão construídas em locais mais próximos de centros urbanos e de aparatos sociais, como escolas, creches e postos de saúde. De acordo com o ministro, essa determinação pode gerar mais renda e emprego no país.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini