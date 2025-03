Governo se reúne com Instituto do Aço Brasil para falar sobre tarifas dos EUA

Brasil, considerado o segundo maior fornecedor do material para os Estados Unidos, exportou 4,1 milhões de toneladas em 2024

As novas tarifas sobre as importações de aço e alumínio nos Estados Unidos, que entraram em vigor nesta quarta-feira (12), têm gerado grande expectativa e preocupação no Brasil. O governo brasileiro ainda não se manifestou oficialmente sobre o tema, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está se preparando para uma reunião crucial com Marco Paulo Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil. O Brasil, sendo o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, exportou 4,1 milhões de toneladas em 2024, de acordo com o Departamento de Comércio norte-americano. A expectativa é que essa reunião traga um posicionamento oficial do governo brasileiro sobre as novas tarifas.

Enquanto isso, o presidente Lula esteve em Minas Gerais para participar de uma cerimônia que marca a ampliação da produção de aço no Brasil. Este projeto contará com investimentos significativos de 3 bilhões de reais em crédito financeiro entre 2025 e 2026. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, disse que não ia se pronunciar sobre as tarifas até terça-feira. A expectativa é que o governo brasileiro anuncie alguma medida em resposta à taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre o aço e alumínio brasileiros.