Governo Trump eleva para US$ 50 milhões a recompensa pela captura de Nicolás Maduro

Segundo a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, valor foi dobrado pelo presidente da Venezuela ser ‘um dos maiores narcotraficantes do mundo’ e ‘representar uma ameaça à segurança nacional do país’

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP e Montagem dos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e dos Estados Unidos, Donald Trump



Nesta quinta-feira (7), o governo dos Estados Unidos elevou para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) a recompensa por informações que levem à prisão ou condenação do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O valor anterior, estipulado em US$ 25 milhões, foi dobrado após a administração americana classificar Maduro como uma crescente “ameaça à segurança nacional”. A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, anunciou a decisão e afirmou que o presidente venezuelano é considerado “um dos maiores narcotraficantes do mundo”. O Departamento de Justiça dos EUA acusa formalmente Maduro de liderar uma organização de narcoterrorismo. As acusações incluem conspiração, tráfico de drogas, importação de cocaína e uso de armas para apoiar atividades criminosas. De acordo com as autoridades americanas, Maduro seria o líder do “Cartel de los Soles”, um grupo que Washington classifica como uma organização terrorista.

Ainda segundo a procuradoria-geral dos Estados Unidos, a intensificação da pressão sobre o líder venezuelano inclui ações práticas. Recentemente, autoridades americanas apreenderam mais de US$ 700 milhões em bens supostamente ligados a Maduro e seus aliados, entre eles jatos particulares e veículos de luxo. Além disso, foram interceptadas 30 toneladas de cocaína vinculadas ao grupo, sendo que parte da droga estaria misturada com fentanil, um opioide sintético de alto risco. Apesar do aumento significativo na recompensa, analistas apontam que a medida tem, por enquanto, um efeito mais político do que prático, já que Maduro permanece no poder na Venezuela.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA