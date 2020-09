O projeto é visto como fundamental, principalmente durante a pandemia

De acordo com Carlos da Costa, a chegada da rede 5G vai demandar a ampliação da infraestrutura



O governo vai enviar ao Congresso o Marco Legal das Startups, que autoriza as empresas a participar de licitações. A medida pode ajudar a melhorar a prestação dos serviços públicos e reduzir custos aos contribuintes. O projeto é visto como fundamental, principalmente durante a pandemia — que vem obrigando setores a ampliar a digitalização e investir em tecnologia. O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, avalia que as empresas têm de avançar.

O secretário de Produtividade do Ministério da Economia reitera que o Brasil precisa atrair cada vez mais investimentos para a área de tecnologia. De acordo com Carlos da Costa, a chegada da rede 5G vai demandar a ampliação da infraestrutura. Carlos da Costa deixa claro que qualquer expansão não vai comprometer a soberania nacional. Em parceria com o Sebrae, o governo quer qualificar mais de um milhão de empresas no país para o enfrentar os desafios digitais.

*Com informações da repórter Camila Yunes