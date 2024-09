Grande parte do Brasil segue com tempo seco e altas temperaturas nesta sexta

De acordo com as informações dadas por Paula Nobre, há uma previsão de melhora nas condições climáticas para o fim de semana

Reprodução/ Jovem Pan



De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, a previsão do tempo para esta sexta-feira (13) indica que o calor e o tempo seco continuarão a afetar São Paulo. Nesta quinta-feira (12), a capital paulista registrou um dos piores índices de qualidade do ar do mundo pelo quarto dia consecutivo, com umidade relativa do ar atingindo apenas 13%, conforme o Mirante de Santana. A situação tem afetado a população, com sintomas de ressecamento na garganta e no nariz. No entanto, há uma previsão de melhora nas condições climáticas para o fim de semana. A aproximação de uma frente fria e um sistema de baixa pressão atmosférica sobre a região sul do Brasil trará chuvas significativas para o norte do Rio Grande do Sul, a região serrana, o interior de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Essas áreas devem ficar em alerta devido à possibilidade de chuvas fortes.

No sudeste do Brasil, as temperaturas continuarão elevadas, com São Paulo podendo atingir 35 °C e o Rio de Janeiro 39 °C. A região centro-oeste, especialmente Cuiabá, enfrentará temperaturas superiores a 40 °C e umidade relativa do ar abaixo de 12%, o que é preocupante. A previsão é que a situação de baixa umidade e calor intenso persista, com impactos significativos no risco de queimadas.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem reproduzida com auxílio de IA