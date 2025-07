Grande São Paulo tem alerta de risco de incêndio pela primeira vez em 2025

Condições meteorológicas adversas, como tempo seco, baixa umidade do ar e ausência de chuvas agravam situação nos municípios da região metropolitana; aviso da Defesa Civil é válido até quinta-feira (17)

Ricardo Stuckert/PR Além do perigo de incêndios, a baixa umidade do ar representa uma ameaça à saúde



A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu nesta quarta-feira (16) um alerta vermelho para o risco elevado de incêndios na região metropolitana. O motivo é a combinação perigosa de umidade relativa do ar extremamente baixa, que chegou a registrar 23%, com a elevação das temperaturas durante o dia. O índice de umidade em São Paulo ficou próximo ao de Cuiabá (MT), que registrou 21%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o nível ideal de umidade do ar varie entre 40% e 70%; abaixo de 30%, a condição já é considerada de alerta para a saúde.

O cenário é agravado pelo padrão climático atual: embora seja inverno, com manhãs frias, as temperaturas sobem significativamente à tarde, podendo atingir até 27°C. Essa amplitude térmica, somada ao tempo seco, deixa a vegetação extremamente ressecada e suscetível ao fogo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Diante do risco, a Defesa Civil reforça as seguintes recomendações à população: Não jogar bitucas de cigarro em áreas de vegetação; não atear fogo em lixo ou terrenos, prática que é considerada crime ambiental; e não soltar balões, que podem causar incêndios de grandes proporções. Além do perigo de incêndios, a baixa umidade do ar representa uma ameaça à saúde, aumentando a incidência de doenças respiratórias. A orientação é reforçar a hidratação, consumindo bastante água ao longo do dia.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA