Granja no RS inicia vazio sanitário após foco de gripe aviária

O prazo do chamado vazio sanitário em Granja do Rio Grande do Sul teve início nesta quinta-feira (23), marcando um momento decisivo na luta contra a gripe aviária no Brasil. Este período de 28 dias, que começou após a conclusão da desinfecção do local onde foi registrado o primeiro caso da doença no país, é crucial para determinar se o Brasil conseguirá erradicar a gripe aviária de seu território. O sucesso dessa operação poderá permitir que o país recupere o status de livre da doença pela Organização Mundial de Saúde Animal, um reconhecimento vital para o setor avícola brasileiro. O secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, destacou a importância deste passo para a reabertura de mercados internacionais e a normalização das exportações de carne de aves.

Segundo ele, a expectativa do governo é que, ao final do prazo do vazio sanitário, o Brasil recupere o status de país livre da gripe aviária. Isso permitiria que os mercados que atualmente restringem a compra de carnes de aves brasileiras relaxem suas limitações, possibilitando um aumento nas exportações e, consequentemente, um impulso na economia do setor. Em uma nota oficial, o Ministério da Agricultura afirmou que continua em articulação com as autoridades dos países que impuseram embargos às carnes de aves brasileiras. Atualmente, países como África do Sul, Bolívia e China mantêm restrições totais à importação desses produtos.