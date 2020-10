Grávida é baleada durante confronto entre policiais e traficantes na Maré

A jovem foi socorrida pela e levada para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador

Uma grávida de cinco meses foi atingida por uma bala perdida durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na zona norte da capital nesta terça-feira (28). Maiara Oliveira da Silva, de 20 anos, foi baleada no conjunto de favelas da Maré, na periferia. Ela foi atingida quando ficou no meio do tiroteio entre policiais e traficantes. A jovem, gravida de cinco meses, foi socorrida pela própria polícia e levada para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. Ela foi operada e o quadro de saúde dela é considera estável.

A jovem passa por avaliação de obstetras para saber o estado de saúde do bebê. A criança está sendo monitorada de perto pelos médicos para saber se há risco de vida ou não. A Operação Gota d’Água, da Polícia Civil, mobilizou mais de 300 homens nesta terça para tentar prender cerca de 100 bandidos e lideres de duas favelas que fazem parte do conjunto da maré. Nenhum dos dois foi encontrado. Mais de 20 suspeitos acabaram sendo presos na operação, que tinha como foco principal a maior facção criminosa do Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga