Ex-‘Bake Off Brasil’ relata estupro e roubo de R$ 70 mil após encontro de app

Murilo Marques compartilhou nas redes sociais caso em que foi dopado por homem que o forçou a entregar senhas, cartões e celular

Reprodução/SBT Murilo Marques foi participante do reality Bake Off Brasil, do SBT



Murilo Marques, ex-participante do “Bake Off Brasil”, decidiu ir até o Twitter compartilhar o relato de uma violência sofrida no apartamento em que mora no edifício Copan, no centro de São Paulo, após conhecer um homem por meio de aplicativo de relacionamentos na semana passada. “Entrei para a estatística! Caí num golpe: fui dopado, violado e roubado em minha casa”, iniciou Marques em uma série de mensagens na rede social. Ele contou que começou a se relacionar normalmente com o homem, até que ele disse ser garoto de programa e exigiu pagamento por meio de uma máquina de cartão.

Foi nessa hora que Marques percebeu que tinha sido dopado. “Ele começou a se exaltar dizendo que queria receber o dinheiro dele, esse diálogo rolou e eu cada vez com mais dificuldade de organizar minhas ideias, já imaginando que estava drogado. Cada vez mais agressivo e gritando comigo”, relatou. “Ele me forçou a passar a senha na máquina de todos os meus cartões, eu tentei recusar e nessa hora ele desferiu um soco na minha cara”, completou. Murilo continuou o relato dizendo que não conseguia passar todas as senhas. “Ele voltou a ser bem agressivo, me agarrou pelo braço, jogou um pó branco em cima dessa mesma cômoda, disse que era cocaína e me mandou cheirar. Eu só conseguia responder que não queria, mas ele insistia e ameaçou quebrar meu braço se eu não aceitasse.”

“Eu resisti e, talvez pelo meu estado, ele não seria capaz de me forçar a cheirar. Fui jogado na cama de bruços, nesse momento o estupro aconteceu: Eu só lembro dele me estuprando com a mão enquanto eu me debatia. Não sei quanto tempo durou, não sei o quanto eu resisti, mas fui estuprado”, disse. Após a violência sexual, Marques afirma que vomitou e, ao sair do banheiro, não viu mais o homem, que também tinha levado seu celular. O criminoso conseguiu extraviar um total de R$ 72,3 mil de quatro contas bancárias diferentes de Murilo, que registrou o caso na polícia.

Leia o relato na íntegra: