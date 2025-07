Greve de controladores na França cancela centenas de voos

De acordo com a Direção Geral da Aviação Civil da França, cerca de 270 controladores, representando aproximadamente 26% do efetivo dos aeroportos franceses, aderiram à paralisação

Passageiros em toda a Europa estão enfrentando grandes dificuldades devido a uma série de cancelamentos de voos na França, após os controladores de tráfego aéreo entrarem em greve. De acordo com a Direção Geral da Aviação Civil da França, cerca de 270 controladores, representando aproximadamente 26% do efetivo dos aeroportos franceses, aderiram à paralisação. A Airlines for Europe, a principal associação de companhias aéreas do continente, estima que a greve deve impactar cerca de 1.500 voos, afetando quase 300 mil passageiros em toda a Europa.

Os sindicatos dos trabalhadores do setor aéreo na França estão reivindicando melhores condições de trabalho e a contratação de mais funcionários. Além disso, os controladores de tráfego aéreo têm denunciado casos de assédio por parte de seus superiores, o que tem exacerbado as tensões. O Ministério dos Transportes da França condenou a greve, expressando preocupação com a possibilidade de agravamento da situação na sexta-feira, que antecede o início das férias escolares de verão no país.