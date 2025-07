Mercosul acredita que Tratado de Livre Comércio com a UE será assinado ainda em 2025

Após várias rodadas de negociações iniciadas em 2000, o bloco sul-americano e a União Europeia chegaram a um acordo político para alcançar um TLC

Foto de Luis ROBAYO / AFP Presidentes dos países-membros durante a 66ª Cúpula de Líderes do Mercosul e Estados Associados, no Palácio de San Martín



O Mercosul reiterou nesta quinta-feira (4) que acredita que o Tratado de Livre Comércio (TLC) com a União Europeia será assinado ainda em 2025, para que então seja iniciado o processo de ratificação parlamentar do acordo por cada um dos países-membros. Ao apresentar aos chefes de Estado do bloco um relatório de gestão do último semestre, o chanceler da Argentina, Gerardo Werthein, disse que o Mercosul tem “promovido ativamente os trabalhos técnicos e jurídicos para alcançar a pronta assinatura do Acordo de Associação Estratégica entre Mercosul e UE, concluído em dezembro de 2024”.

Após várias rodadas de negociações iniciadas em 2000, o Mercosul – bloco fundado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai – e a UE chegaram a um acordo político para alcançar um TLC. Agora, são aguardadas a apresentação do texto jurídico definitivo e sua tradução para as línguas oficiais da UE para, em seguida, o acordo ser assinado e encaminhado às instâncias parlamentares para ratificação.

Em alguns países europeus, como a França, persiste a resistência à validação do acordo, em particular no que se refere ao setor agrícola, no qual os países sul-americanos são altamente competitivos. “Comemoramos o relançamento do vínculo com a UE, convencidos de que o acordo entre os dois blocos representa uma oportunidade histórica para consolidar uma parceria estratégica, baseada na complementaridade, de nossas economias”, afirmou o presidente da Argentina, Javier Milei, na cúpula semestral de chefes de Estado do Mercosul, realizada nesta quinta-feira em Buenos Aires.

O Mercosul anunciou ontem o encerramento das negociações de um TLC com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), integrada por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. “Estou confiante de que, até o final deste ano, assinaremos os acordos com a UE e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo”, afirmou o presidente Luiz Inácio da Silva, que assumiu a presidência semestral do Mercosul. No primeiro semestre do ano, o Mercosul avançou nas negociações com os Emirados Árabes Unidos, com vistas a uma possível assinatura de um acordo comercial até o final de 2025.

O bloco sul-americano também está trabalhando na aprofundamento de um TLC com Israel e em um acordo de preferências tarifárias com a Índia. O Mercosul definiu no primeiro semestre a rota para um acordo comercial com El Salvador e manteve contatos com República Dominicana e Panamá para iniciar negociações comerciais com ambos os países. Lula antecipou que também tentará avançar nas negociações com o Canadá e atualizar os acordos já existentes com Colômbia e Equador. “É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Nossa participação nas cadeias globais de valor se beneficiará de uma maior aproximação com Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia”, acrescentou.

*Com informações da EFE