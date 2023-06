Grupo de trabalho aposta em aprovação rápida da reforma tributária, diz formulador das propostas

Expectativa é que a leitura do parecer, seguida pela votação entre os membros, aconteça na terça-feira, 6, a partir das 16h

Reprodução/Jovem Pan News Ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly, um dos idealizadores das propostas em discussão, diz que grupo avançou em diversos pontos e a clima para aprovação no menor tempo possível



Especialistas e parlamentares apostam em uma aprovação rápida da reforma tributária no Congresso Nacional. Para o ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly, um dos idealizadores das propostas em discussão, o grupo avançou em diversos pontos e a clima para aprovação no menor tempo possível. “Tanto a Câmara que tem a PEC 45 quanto o Senado que tem a PEC 110 tem lideranças favoráveis a tramitação e aprovação ainda neste primeiro semestre na Câmara e no segundo semestre no Senado. Estou bastante otimista”, comentou. Hauly ainda ressaltou que um dos maiores problemas do Brasil atualmente é tributar o consumo, principalmente das famílias. “Elas pagam também embutido nos preços dos serviços consumidos 75% da carga tributária e paga também o imposto de renda das pessoas jurídicas”, completou. Com uma semana mais curta, em razão do feriado nacional de Corpus Christi, o destaque no Legislativo será a apresentação e votação do relatório do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) no Grupo de Trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional (PEC 45/19), que discute a reforma tributária na Câmara dos Deputados. A expectativa é que a leitura do parecer, seguida pela votação entre os membros, aconteça na terça-feira, 6, a partir das 16h. Considerada uma das cinco prioridades do Executivo para o primeiro semestre deste ano, o texto deve ainda receber diretrizes e ser tema de uma rodada de negociações com as bancadas antes de ir à plenário. Em entrevista à Jovem Pan News, o coordenador do grupo, deputado Reginaldo Lopes (PT), disse que a expectativa é que a aprovação na Casa ocorra antes de 15 de julho.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore.