Grupo Jovem Pan é destaque em reportagem especial da revista Go Where

Texto exalta os 80 anos da empresa dedicados ao radiojornalismo, fala sobre o rejuvenescimento da marca e detalha o modelo de reinvenção da gigante da comunicação

Reprodução/Jovem Pan News Reportagem especial da Jovem Pan News na revista Go Where destaca as mudanças promovidas recentemente



A revista Go Where Lifestyle e Gastronomia lançou uma edição especial com o universo das viagens, joias e temas sofisticados destinados aos leitores. O presidente do grupo, Norberto Busto, destaca que o periódico, presente a quase 30 anos no mercado, segue em busca de novidades a cada edição. “Nós estamos no impresso e no digital. A Go Where tem uma marca muito forte. Nós vamos ter uma edição comemorativa do Vicolo Nostro, vamos ter um calendário enorme de eventos com a marca Go Where“, pontuou o executivo. O evento de lançamento da revista Go Where ocorreu no restaurante Primo Piano, em São Paulo. Anunciantes e parceiros do periódico participaram do evento apresentando as novidades dos mais diferentes segmentos, entre eles, uma reportagem especial sobre as inovações e o sucesso da Jovem Pan News. Foco da edição da revista, o setor de viagens, o turismo no pós-pandemia voltou crescer com viagens nacionais e internacionais. Na edição mais recente, há destaque na capa para Elaine Mickely, esposa de Cesar Filho, que concedeu uma entrevista à Jovem Pan e revelou ser “apaixonada por viagens”. “Vocês encontraram a pessoa certa para falar de viagens, temos paixão realmente por viajar”, disse. Já o apresentador ressaltou que já passou por mais de 60 destinos junto de sua esposa e que a chamou de “profissional do turismo” por gostar de produzir roteiros de viagens, pesquisas, descobertas sobre culturas locais e aptidão no planejamento de percursos em excursões.

*Com informações do repórter David de Tarso