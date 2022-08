Grupo Jovem Pan é destaque no Digitalks Expo 2022, realizado em São Paulo

Durante dois dias e em 12 auditórios, especialistas e formadores de opinião do mercado nacional e internacional comentam as inovações em tecnologia e comunicações

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã CEO do grupo Jovem Pan, Roberto Araújo



Depois de dois anos acontecendo de forma remota, o Digitalks volta a ser presencial. Na capital paulista, o maior evento de negócios de economia digital e tecnologia do país leva ao público o que há de mais moderno e atual no setor. A estrutura retrata a dimensão do evento: foram montados 12 auditórios que, ao longo de dois dias, vão receber especialistas e formadores de opinião do mercado nacional e internacional. Temas como inovação, inteligência artificial, tendências e liderança serão levados ao público, somando 144 horas de conteúdo. A Jovem Pan, que, ao longo de seus 80 anos, vem se destacando em questões de comunicação e inovação, marcou presença no evento com um estande dedicado a mostrar estas mudanças para o público. As transformações também foram contadas em palestra no palco. O CEO do grupo Jovem Pan, Roberto Araújo, falou sobre a trajetória do veículo que, ao longo de oito décadas, se dedica a contar histórias. Para ele, essa evolução não é apenas tecnológica, mas reflete na forma de como o grupo passou a produzir conteúdo.

“E a mudança é contínua, a gente está sempre evoluindo, a Jovem Pan, nos 80 anos, ela evoluiu no rádio, evolui no digital, evolui nos novos meios. E, em cada plataforma nova que está vindo, a Jovem Pan está apropriando os conteúdos, vendo as melhores formas de distribuição, então a Jovem Pan sempre tem que estar onde a experiência de consumo de conteúdo está indo. Estamos agora entrando nas plataformas fast, a gente assinou um contrato de internacionalização da marca. Então, a Jovem Pan News vai estar, brevemente, acessível em outros países, com legenda e, no Brasil, a gente vai estar também nas plataformas fast, a gente já fechou um acordo com a Samsung, que, no próximo mês, o canal da Jovem Pan vai estar liberado em 9,5 milhões de TVs Samsung. Estamos conversando com Pluto e com outros, então a ideia no Jovem Pan News é ser visto em cada vez mais plataformas”, afirma Araújo.

O apresentador Pablo Spyer falou sobre economia e finanças. Ele avalia que o mundo digital facilitou muito os investimentos. “Hoje, você pode fazer tudo através dos aplicativos de celular. Estimulou a diversificação, as pessoas passaram a investir melhor. Antigamente, quando você tinha que falar através de um operador de bolsa, era muito difícil diversificar. Porque dava muito trabalho. A tecnologia trouxe mais confiança do investidor. Os investidores se sentem mais confortáveis, confiam mais nos seus assessores. Ela trouxe mais transparência, mais rapidez, as pessoas tem acesso a informação”, comentou.

No stand, o vice-presidente comercial da Jovem Pan, Zeca Viana, disse que a participação do grupo no Digitalks superou as expectativas. “A gente tem mostrado muito os nossos números, a gente tem mostrado as nossas soluções e também cases de sucesso de clientes que usaram a nossa plataforma para divulgar seus produtos e tiveram muito sucesso. Acho que a gente está muito satisfeito aqui, melhor até do que a gente esperava, estamos sendo muito recebidos por várias agências e muitos clientes, que muitas vezes a gente não encontrava no dia a dia, por conta desse distanciamento da pandemia, a gente está encontrando aqui no evento, então está sendo muito legal”, afirma.