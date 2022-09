Grupo Jovem Pan recebe o prêmio ‘Top Sustentabilidade’ pelo projeto ‘Repórteres do Rio Pinheiros’

Premiação entregue na última segunda-feira também reconhece a atuação da campanha de distribuição de cestas básicas na pandemia da Covid-19 em parceria com o Instituto Brasil 200

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Carlos Aros, diretor de conteúdo da Jovem Pan, no prêmio Top Sustentabilidade



A Jovem Pan recebeu o prêmio Top Sustentabilidade da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. O vice-presidente da ADVB, Lívio Giosa, destaca os projetos desenvolvidos pela emissora: “A Jovem Pan é uma das identificadas como destaque socioambiental, pelas atividades voltadas à valorização do rio Pinheiros, os guardiões do rio Pinheiros, e o programa de apoio social durante a pandemia [da Covid-19], junto com os 200+”. O diretor de conteúdo do grupo Jovem Pan, Carlos Aros, recebeu a premiação no World Trade Center em São Paulo. “A gente conseguiu converter informação e conscientização em educação e fazer tudo isso com a participação da população, porque nós estivemos o tempo todo nas ruas, os repórteres nas ruas, conversando com as pessoas, mostrando um aprendizado contínuo, que agora é valorizado neste destaque com a ADVB. E é, sem dúvida, importante que a gente continue promovendo ações como essas, que é o que a gente faz, no fim do dia, diariamente, na programação da Pan”, pontua.

O superintendente de comunicação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Fábio Toreta, ressalta o resultado do projeto “Repórteres do Rio Pinheiros” em parceria com a Jovem Pan. “Esse projeto foi muito importante porque ajudou, de fato, na geração de conteúdo, mostrando a complexidade que é levar saneamento para determinadas regiões, mostrar a necessidade de envolvimento por parte da população na adesão, naquele momento para conexão à rede de esgoto, e também toda a importância do cuidado com relação ao lixo, que é jogado nas ruas e vai parar no rio. Então, a Jovem Pan topou isso, e, agora que já temos o rio praticamente despoluído, é fácil reconhecer o quanto foi importante essa adesão por parte da população”, diz.

A diretora de marketing Helene Roy reforça o compromisso social do grupo Jovem Pan. “Entregou mais de 200 conteúdos online, entregou ações educacionais com projetos com escolas, com certeza, o impacto vai muito da publicidade, da mídia, mas garante a visibilidade também e a importância da educação dessas comunidades a respeito de temas tão importantes como um novo rio Pinheiros”, comenta. O secretário estadual de Infraestrutura e Meio-ambiente Fernando Chucre explica que 650 mil famílias passaram a contar com saneamento básico em torno do rio Pinheiros e fala do desafio que envolve, agora, o rio Tietê. “De contratação de um financiamento que vai ser assinado agora, no dia 22, no dia do Tietê, que vai tratar da questão das nascentes, da recuperação ambiental, de vegetação e de qualidade da água, principalmente dos municípios onde estão as nascentes do rio Tietê, e a Sabesp já vem fazendo investimentos consideráveis na coleta e tratamento dos municípios da região metropolitana”, diz.

O SEO da Russell Bedford, Roger Maciel, avalia o apoio crescente dos consumidores à sustentabilidade: “A sociedade já cobra, o consumidor quer comprar de quem é socialmente comprometido, ele não quer comprar de uma marca que não utiliza um trabalho adequado, um trabalho infantil, um trabalho escravo, terceiriza sua produção para países que não têm uma… que não são muito corretos, vamos dizer assim, para ser um pouco mais polidos”. Além do projeto Repórteres do Rio Pinheiros, o reconhecimento ao grupo Jovem Pan no Top Sustentabilidade da ADVB também envolve a campanha de distribuição de cestas básicas na pandemia da Covid-19 em parceria com o Instituto Brasil 200.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos