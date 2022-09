Polícia apreende pedra de crack gigante na Cracolândia

Operação foi realizada na última segunda-feira com o objetivo de cumprir 23 mandados de prisão por tráfico de drogas na rua Helvetia, no centro de São Paulo, onde boa parte dos dependentes químicos estão concentrados atualmente

Foto: ROBERTO HERRERA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cracolândia: após serem retiradas da Praça Princesa Isabel, centenas de dependentes químicos se aglomeraram, dentre outros pontos, na Rua Helvétia, no centro de São Paulo



A Polícia Civil cumpriu o 23 mandados de prisão na Cracolândia, no centro da capital paulista, no final da tarde desta segunda-feira, 19. A ação de traficantes foi registrada em vídeos, em trabalho de inteligência de investigação realizado antes da operação. Os policiais fizeram uma imersão no fluxo de dependentes na rua Helvetia. A investida fez parte da 22ª etapa da operação Caronte e contou com o apoio da subprefeitura da Sé e da Guarda Civil Metropolitana. Um cerco foi montado por homens fortemente armados. Vídeos da ação mostram dezenas de usuários de drogas enquanto os agentes fazem buscas pelos entorpecentes. Uma grande pedra de crack foi apreendida com um dos suspeitos de tráfico. Há pouco mais de quatro meses, no âmbito da mesma operação, a polícia e a prefeitura já haviam realizado a prisão de cinco traficantes. Na época, a ação resultou na dispersão de dependentes químicos, que estavam concentrados na Praça Princesa Isabel, para as ruas dos arredores, como é o caso da Helvetia.

*Com informações da repórter Nanny Cox