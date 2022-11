Dona do Facebook e WhatsApp demite 11 mil funcionários, 13% da força de trabalho

Meta, empresa que controla a plataforma, alega ter contratado pessoas demais durante a pandemia da Covid-19, período em que as redes sociais tiveram crescimento expressivo

EFE/SHAWN THEW Mark Zuckerberg, presidente do grupo Meta, que comanda a plataforma Facebook



A Meta, empresa que comanda o Facebook, anunciou nesta quarta-feira, 9, a demissão de 11 mil funcionários do grupo. O número corresponde a 13% do total de empregados. A empresa enfrenta uma receita vacilante e problemas mais amplos da indústria de tecnologia. “Sei que isto é difícil para todos e lamento especialmente pelos afetados”, disse o CEO do grupo, Mark Zuckerberg. Ele também falou que tomou a decisão de contratar agressivamente, antecipando um rápido crescimento mesmo após o fim da pandemia da Covid-19. “Infelizmente, isso não aconteceu do jeito que eu esperava”, disse em um comunicado. “Não apenas o comércio online voltou às tendências anteriores, mas a desaceleração macroeconômica, o aumento da concorrência e a perda de sinal de anúncios fizeram com que nossa receita fosse muito menor do que eu esperava. Eu entendi errado e assumo a responsabilidade por isso”

A Meta, como outras empresas de mídia social, teve um impulso financeiro durante a era do bloqueio pandêmico porque mais pessoas ficaram em casa, passando mais tempo em seus telefones e computadores. Mas quando os lockdowns terminaram, e as pessoas começaram a sair novamente, o crescimento da receita começou a cair. Uma desaceleração econômica e uma perspectiva sombria para a publicidade online – de longe a maior fonte de receita da Meta. Neste verão, a Meta registrou seu primeiro declínio trimestral de receita na história, seguido por outro declínio maior no outono. Os cortes do Facebook ocorrem apenas uma semana após demissões generalizadas no Twitter, sob seu novo proprietário, o bilionário Elon Musk. Houve vários cortes de empregos em outras empresas de tecnologia que contrataram rapidamente durante a pandemia da Covid-19.