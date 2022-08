Grupo Maksoud realiza novo leilão de peças do hotel para arrecadar fundos para a recuperação judicial

Grupo enfrenta o processo jurídico desde setembro de 2020 e fechou as portas em dezembro de 2021

Reprodução/Instagram @maksoudplaza Maksoud Plaza já foi considerado um dos maiores hotéis de luxo do Brasil



Produtos do Maksoud Plaza que ainda não foram arrematados numa primeira rodada vão ser ofertados de novo em um leilão nesta segunda-feira, 22. Cadeiras, camas, computadores e até colchões vão para o leilão. Mais de 180 lotes e tudo que for possível para tentar salvar o grupo. Além de todos os móveis e eletrônicos que enchiam os 22 andares do hotel, o processo ainda vai vender apartamentos, terrenos e prédios comerciais. Os interessados podem agendar dia e horário para ver os produtos pessoalmente. Quem arrematar tem o prazo de 24 horas para fazer o pagamento. O dinheiro arrecadado pelo leilão vai ter um desconto de 5% pela empresa realizadora do leilão e o resto vai seguir para as contas do grupo. O Maksoud Plaza, que já foi considerado um dos maiores hotéis de luxo do Brasil. O grupo enfrenta uma recuperação judicial desde setembro de 2020. O hotel fechou em dezembro de 2021, pegando de surpresa os hóspedes, funcionários e herdeiros de Henry Maksoud, fundador do grupo. O Maksoud Plaza foi inaugurado em 1979 e teve seu auge nos anos 1980, sendo ponto de encontro de artistas intelectuais da época. Pelo balcão do Trianon Piano Bar já passaram lendas do jazz, blues e bossa nova. Os bares e restaurantes do estabelecimento funcionavam por 24h, combinando com a capital paulista, que nunca dorme. Foi no começo dos anos 2000, com o grupo enfrentando a crise econômica e o aumento da concorrência, que a realidade financeira começou a ficar difícil.

*Com informações da repórter Karoline Meira