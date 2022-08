Rio de Janeiro vai abrir mais postos de testagem para varíola dos macacos

Ao todo, Estado possui quatro unidades de saúde com o objetivo de detectar a doença

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Ainda sem vacina, testagem para o vírus pode ser medida provisória para avançar na questão de saúde



Mais postos de testagem para varíola dos macacos serão abertos no Estado do Rio de Janeiro nos próximos dias. Na próxima terça-feira, 23, um posto começa a funcionar anexo à unidade de pronto atendimento de Colubandê, em São Gonçalo, na região metropolitana da capital fluminense. Em uma parceria com a prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um segundo posto de coleta será implantado no centro de saúde Vasco Barcelos. Ele deve atender diversas cidades da Baixada. Ainda um terceiro posto será aberto no Núcleo de Enfrentamento e Estudos de Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ao todo, serão quatro postos com essa finalidade de testagem da nova enfermidade. A primeira unidade foi aberta na última sexta-feira, 19, no Maracanã, zona norte do Rio. Os postos têm capacidade de até 100 coletas ao dia, mas, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, não é esperado atingir essa capacidade, já que não há demanda para tantos paciente neste momento. O Estado do Rio de Janeiro tem pelo menos 411 casos confirmados de varíola dos macacos e outros 400 suspeito, é o segundo Estado do Brasil no número de casos, perdendo apenas para São Paulo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga