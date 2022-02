Grupo russo Acron compra fábrica de fertilizantes da Petrobras

Estatal tentava se desfazer da empresa desde 2019, numa estratégia de não investir em negócios fora do ramo da exploração do gás do petróleo

Pixabay Segundo a Petrobras, assinatura do contrato depende ainda de tramitação na governança da estatal e das devidas aprovações governamentais



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que o grupo russo Acron comprou a fábrica de fertilizantes da Petrobras em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A Petrobras confirmou a transação, mas não informou o valor. A fábrica está em obras, porém as construções estão paralisadas. Quando começar a operar, a unidade terá capacidade de produzir diariamente 3,6 mil toneladas de ureia e 2,2 mil de amônia. A Petrobras tentava se desfazer da fábrica de Três Lagoas desde 2019, numa estratégia de não investir em negócios que não estejam diretamente relacionados à exploração do gás do petróleo. Na época, a empresa chegou a negociar a unidade com a própria Acron, mas não houve sucesso. Em nota, a Petrobras esclarece que a assinatura do contrato depende ainda de tramitação na governança da estatal e das devidas aprovações governamentais.

*Com informações do repórter Victor Moraes