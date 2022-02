Guedes anuncia corte de 25% no IPI para impulsionar ‘reindustrialização’ no Brasil

Segundo o ministro, a redução sobre os produtos industrializados busca auxiliar o seguimento, que sofre ‘há décadas’ com os encargos

EDU ANDRADE/Ascom/ME Guedes comparou a situação com o agronegócio e disse que o segmento vai bem por não ter imposto sobre o produto agrícola



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo federal prevê fazer um corte de 25% no imposto sobre produtos industrializados (IPI). Ele destacou que a decisão seria um passo importante para a “reindustrialização do Brasil”. Segundo o ministro, há décadas o setor sofre com altos impostos. Guedes comparou a situação com o agronegócio e disse que o segmento vai bem por não ter imposto sobre o produto agrícola. “Precisamos reduzir os impostos. Você vê que a agricultura está voando porque não tem imposto sobre a indústria agrícola. A indústria brasileira está sofrendo nas últimas três, quatro décadas, com juros altos, encargos trabalhistas excessivos”, disse. Se a medida for implementada, a tributação mais alta será apenas para bebidas alcoólicas e cigarros. Apesar da fala do ministro, ainda não dá detalhes sobre como será feita a compensação orçamentária. Paulo Guedes revelou também que o governo estuda mobilizar recursos do FGTS para que pessoas que estão em dificuldades possam quitar as dívidas. ““Há várias iniciativas que podemos ter até o fim do ano que devem ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados. São pessoas que têm recursos lá e estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado”, afirmou.

*Com informações da repórter Camila Yunes