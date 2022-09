Guedes celebra resultados de concessões do PPI, com R$ 179 bi para o país em 10 anos

Segundo o ministro da economia, diversos investidores se comprometeram a desenvolver diversos segmentos nacionais

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Guedes, ministro da economia



O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de forma virtual nesta terça-feira, 20, de um evento com empresários do setor de supermercados. Ele reforçou o sentimento de confiança na recuperação da economia brasileira após os impactos da pandemia da Covid-19. Guedes disse que o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) atingiu R$ 179 bilhões em outorgas por compromissos de investimentos firmados para diversos setores nos próximos dez anos. “Pagamento de bônus de assinatura pelos compromissos de investimentos de R$ 907 bilhões para os próximos 10 anos. São quase R$ 100 bilhões por ano de investimentos garantidos para os próximos 10 anos, em toda a nossa plataforma de investimentos. Então, estamos falando de 5G, telecomunicações, mineração, gás natural, petróleo, energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica, cabotagem, setor elétrico, portos, ferrovias”, afirmou.

A companhia Docas do Rio de Janeiro e a do Pará passaram em estudos para futura privatização nos projetos do PPI. O ministro também afirmou que vai tentar, ainda em 2022, a privatização do porto de Santos. Guedes ainda aproveitou para fazer um balanço da economia brasileira, comparando com a de outros países. “O Brasil é a economia com maior crescimento este ano no G7. O Brasil é a economia com a menor taxa de inflação, das economias avançadas, com exceção sempre China e Japão, que estão na Ásia, e que, naturalmente nunca experimentaram inflação mais alta, mas se comparar com Franças, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, o Brasil tem a maior taxa de crescimento e taxa de inflação mais baixa no no. Então, acreditem nos fatos econômicos. Para Guedes, eventos até o final do ano ainda vão colaborar com a melhoria da situação: “Nós sabemos que vamos crescer até o fim do ano, vem a Black Friday, a Copa do Mundo, temos Natal, temporadas fortes de vendas”, finalizou.

*Com informações do repórter Bruno Silveira