Número de casos de varíola dos macacos no Rio de Janeiro continua aumentando

Estado é o segundo colocado no Brasil em quantidade de contaminados pelo Monkeypox, ficando atrás apenas de São Paulo; Secretaria de Saúde aponta tendência de alta

CDC/Brian W.J. Mahy/Divulgação via REUTERS A transmissão do Monkeypox no Rio de Janeiro já ocorre de maneira interna, entre habitantes do Estado



A quantidade de casos de varíola dos macacos continua subindo no Rio de Janeiro, sob tendência de crescimento. Até o momento, 973 casos foram confirmados, segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta terça-feira, 20. Ainda segundo as autoridade de saúde, há 111 casos prováveis, que devem ser confirmados nos próximos dias, e outros 410 suspeitos, que estão sendo analisados. Até agora, as autoridades já descartaram 1703 casos de Monkeypox no Estado do Rio de Janeiro. Segundo a secretaria, há um perfil de pessoas contaminadas pelo vírus, sendo predominante em homens, mais de 90%. E um terço dos infectados entrou em contato com o vírus em relações sexuais. O Rio de Janeiro é o segundo no Brasil na quantidade total de casos da doença, ficando atrás apenas do Estado de São Paulo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga