Guedes diz que o pior da crise já passou e que o Brasil voltará a gerar empregos

Segundo o ministro, o Brasil continua avançando e dando uma resposta eficiente às críticas recebidas

O ministro garantiu que o Brasil perdeu menos empregos em 2020 do que em 2015 e 2016



O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a comemorar o que ele chama de recuperação da economia brasileira. Segundo ele, em um momento em que a pandemia do coronavírus está cedendo, as atividades econômicas estão voltando e, com isso, o ministro acredita que a geração de empregos também vai aumentar. Nesta quarta-feira, 04, o presidente da República, Jair Bolsonaro, reclamou que tem sido responsabilizado pela desemprego durante a pandemia, apesar de ter alertado sobre esse risco. O ministro da Economia, no entanto, garantiu que Brasil perdeu menos empregos em 2020 do que em 2015 e 2016 quando não havia a doença.

Paulo Guedes ainda aproveitou para agradecer ao Congresso Nacional pelo apoio à proposta de autonomia do Banco Central. E afirmou que o Brasil avança e terá, em breve, uma moeda digital. Segundo ele, enquanto falam mal do país, o Brasil dá uma resposta eficiente e avança na modernização.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin