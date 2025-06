‘Guerra não é contra o povo, é contra o regime totalitário do Irã’, alega major do Exército de Israel

Rafael Rozenszajn defendeu as ações militares de seu país, afirmando que não se pode ‘permitir que o regime mais perigoso do mundo possua a arma de destruição em massa mais perigosa’

Em um novo desdobramento da guerra no Oriente Médio, a Turquia se ofereceu para mediar as conversas entre Israel e Irã, após o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, discutir a situação com o presidente russo, Vladimir Putin. Paralelamente, a França classificou o programa nuclear iraniano como uma ameaça. Em entrevista ao vivo para a Jovem Pan News, o Major Rafael Rozenszajn, porta-voz do Exército de Israel, defendeu as ações militares de seu país, afirmando que o objetivo é “desmantelar a ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel”. Segundo o major, os alvos são exclusivamente militares e visam neutralizar o programa nuclear iraniano e seu arsenal de mísseis balísticos.

“O Irã diz claramente que o Estado de Israel tem dias contados e o chama de ‘câncer para a humanidade’. Não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo possua a arma de destruição em massa mais perigosa do mundo”, declarou Rozenszajn. Ele destacou que o Irã estava “a um passo” de ter material suficiente para produzir 15 bombas nucleares. Questionado sobre os alvos israelenses, que teriam incluído áreas residenciais e infraestrutura civil, o porta-voz negou, afirmando que a operação é “cirúrgica” e focada em alvos militares. Ele acusou o Irã de visar “descaradamente zonas urbanas” em Israel e de posicionar suas instalações militares em áreas civis, usando a própria população como escudo.

O Major Rozenszajn ressaltou que Israel já agiu preventivamente no passado para impedir programas nucleares no Iraque (1981) e na Síria (2007). “Essa guerra não é contra o povo iraniano, é contra o regime do Irã. Um regime em que o ódio a Israel é muito maior do que o amor a seu próprio povo”, afirmou. Ele também informou que as Forças de Defesa de Israel já eliminaram dezenas de líderes militares, incluindo o chefe do Estado-Maior iraniano, e mais de nove cientistas ligados ao programa nuclear. Segundo o porta-voz, Israel alcançou superioridade aérea absoluta sobre o Irã e continuará agindo para neutralizar a ameaça. “Se não tivermos sucesso nessa guerra, a consequência é o fim do Estado de Israel. Não temos outra opção”, concluiu.

