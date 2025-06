Ucrânia anuncia que recuperou outros 1.245 corpos em acordo com a Rússia

Nota da agência governamental ucraniana acrescenta que esta foi a ‘última etapa’ da troca acordada em Istambul

A Rússia devolveu à Ucrânia um total de 1.245 corpos, indicou o governo de Kiev nesta segunda-feira (16), na última etapa de um acordo para repatriar a cerca de 6.000 mortos, alcançado em negociações de paz na Turquia no início do mês. “Outros 1.245 corpos voltaram para a Ucrânia, que, segundo a parte russa, são cidadãos ucranianos, incluindo militares”, escreveu no Telegram a agência governamental ucraniana que coordena a entrega de prisioneiros de guerra mortos. A nota acrescenta que esta foi a “última etapa” da troca acordada em Istambul.

“A Ucrânia recebeu 6.057 corpos” desde o início das trocas na semana passada, acrescentou. O ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, afirmou que os corpos entregues a Kiev estavam em “estado extremamente mutilado”. A Ucrânia também recebeu, em outras trocas, “corpos de soldados russos misturados com ucranianos”, acrescentou Klymenko no Telegram.

“Estamos acelerando o processo de identificação o máximo possível. Mas a cada grande repatriação, torna-se mais difícil fazê-lo, e talvez esse seja o objetivo da Rússia”, acusou o ministro ucraniano. A Rússia afirmou que “cumpriu” suas promessas feitas durante as negociações de 2 de junho em Istambul. No total, afirma que entregou 6.060 corpos a Kiev, segundo o negociador-chefe russo, Vladimir Medinsky, um número diferente do relatado por Kiev.

Em troca, os ucranianos entregaram 78 corpos à Rússia, disse Medinsky, acrescentando que as trocas de prisioneiros “continuam”. Dezenas de milhares de soldados morreram em ambos os lados desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, segundo observadores independentes e agências de inteligência ocidentais. Nenhuma das partes publica dados regulares ou confiáveis sobre o número de suas próprias baixas, mas anuncia dados de perdas da outra parte, muitas vezes considerados inexatos.

