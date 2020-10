Guilherme Boulos, Covas e Márcio França fazem campanha em São Paulo

Entrevistas, panfletagem, caminhadas e participação em manifestações estão entre os compromissos dos 14 candidatos da capital paulista

O candidato do PSDB à reeleição, Bruno Covas, visitou obras para recuperação de calçadas na região da Lapa de Baixo. Segundo ele, a ideia é garantir acessibilidade principalmente para pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. “É o maior programa de fazimento de calçadas da história da cidade de São Paulo. O que sempre foi visto como uma responsabilidade exclusiva do proprietário, nós entendemos que é uma questão de mobilidade e a prefeitura precisa investir para garantir a qualidade das calçadas aqui na cidade”, disse. Márcio França (PSB) visitou a Estrada do M’ Boi Mirim, na Zona Sul da capital paulista. Ele se reuniu com moradores que cobram a extensão da linha 5-lilás do Metrô até o bairro. A obra depende do governo do estado, mas o candidato afirmou que pretende fazer o prolongamento do capão redondo até o jardim Ângela. “Hoje, a principal área da cidade que não tem metro, as pessoas sofrem para chegar no centro de São Paulo. Não tem sentido você empurrar as pessoas pra fora.”

O candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos, participou de uma conversa sobre o desemprego com moradores da Cohab Jardim São Bento, na região do Capão Redondo. Ele prometeu criar frentes de trabalho nas subprefeituras da cidade para empregar os moradores na região. “Em tempo normal, cheio de buraco na rua, calçada abandonada, as praças, onde a criançada ia brincar, está largada. Se a zeladoria está ruim, contrata gente para resolver esse trabalho. Você resolve dois problemas de uma vez só, vai garantir emprego e que a cidade fique melhor. ”

Celso Russomanno (Republicanos) se reuniu com integrantes da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig). Jilmar Tatto (PT) participou de panfletaços, caminhada e concede entrevistas durante esta quarta-feira, 07. Andrea Matarazzo (PSD) participou de videoconferência e visitou Mercado da Lapa. O candidato do Patriota, Arthur do Val, participou de entrevista coletiva virtual e de encontro com candidatos a vereador. O candidato do PRTB, Levy Fidelix (PRTB) esteve em debate e depois fez gravações, enquanto Orlando Silva (PCdoB) fez visitas, lives e caminhadas na região de Guaianases, na zona leste. Joice Hasselmann (PSL) teve reuniões, gravações de programa político e jantar com apoiadores. Marina Helou (Rede) participou de votação na Alesp, enquanto Vera Lúcia (PSTU) gravou vídeos para campanha. Antonio Carlos (PCO) participou de ato em frente à Alesp, fez panfletagens, e reune-se com professores e grava programas. Filipe Sabara (Novo) fez panfletagem no centro de Jardim Ângela e participa de uma videoconferência.

