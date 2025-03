Gusttavo Lima nega filiação partidária para eleições de 2026

Cantor confirmou participação no lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado, mas disse que qualquer decisão política só será tomada em 2026

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO Gusttavo Lima ja sinalizou interesse em ingressar na política



Nos últimos dias, o cantor sertanejo Gusttavo Lima se viu no centro de uma polêmica envolvendo sua possível entrada na política. Rumores começaram a circular sobre uma possível filiação partidária do cantor, especialmente após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), sugerir uma aliança de chapa com ele. No entanto, Gusttavo foi rápido em negar essas especulações, afirmando que qualquer decisão política só será tomada em 2026.

A origem dos rumores pode ser atribuída a uma declaração de Ronaldo Caiado, que, apesar de estar inelegível pela Justiça Eleitoral, planeja lançar sua pré-candidatura presidencial em abril de 2024, em Salvador. A assessoria de Gusttavo Lima, representada pela Balada Eventos, confirmou que o cantor estará presente no evento de Caiado. No entanto, enfatizou que não há definições sobre alianças partidárias ou formação de chapa no momento.

Gusttavo Lima já havia manifestado interesse em ingressar na política e concorrer à presidência da República em janeiro deste ano. Contudo, ele deixou claro que a possibilidade de uma candidatura conjunta com Ronaldo Caiado ou qualquer filiação partidária está descartada para agora, sendo uma decisão que ficará para 2026. Além de Caiado, o influenciador Pablo Marçal também demonstrou interesse em formar uma aliança com o cantor. Marçal, assim como Caiado, enfrenta inelegibilidade, mas isso não diminui seu interesse em uma possível parceria política.

