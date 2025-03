PRTB banca pré-candidatura de Pablo Marçal para 2026, apesar de inelegibilidade

Leonardo Avalanche, presidente do partido, afirma que não há um plano B; nos bastidores, circulam rumores de que ex-coach pode ir para o União Brasil

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo Marçal concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB em 2024



O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) reafirmou seu compromisso com Pablo Marçal como pré-candidato à Presidência em 2026, mesmo diante de sua inelegibilidade por oito anos, decretada pela Justiça Eleitoral de São Paulo. A decisão judicial acusa Marçal de abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação e captação ilícita de recursos. No entanto, o partido continua a apoiar o empresário, com o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, afirmando que não há um plano B e que o foco é fortalecer o projeto com Marçal, que permanece filiado e se diz comprometido com a legenda.

Nos bastidores, circulam rumores de que Marçal poderia deixar o PRTB e migrar para o União Brasil, com o qual já estaria em conversas, assim como o cantor Gusttavo Lima. Fontes indicam que uma decisão definitiva sobre a mudança de partido pode ocorrer em abril. Apesar dessas especulações, o PRTB nega estar buscando outro nome para substituir Marçal como candidato em 2026, mantendo sua estratégia de apostar em outsiders, como foi o caso do próprio ex-coach.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Historicamente, o PRTB se apoia em lideranças carismáticas, como foi com Levy Fidelix. Essa dependência de um único nome pode comprometer a construção de uma identidade política própria, segundo especialistas. O partido, muitas vezes considerado um satélite, enfrenta o desafio de se consolidar no cenário político nacional. Enquanto isso, o cenário para 2026 começa a se desenhar, com nomes como Marçal, Gusttavo Lima e Ronaldo Caiado sendo considerados presidenciáveis de destaque.

*Reportagem produzida com auxílio de IA