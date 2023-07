Três suspeitos são mortos durante ação para encontrar envolvidos em morte de soldado da Rota

Patrick Bastos Reis foi morto a tiros na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo; uma mulher suspeita de envolvimento foi presa

Arquivo Pessoal/Patrick Bastos Reis Suspeito de atirar em Patrick já foi identificado, mas não preso



A Polícia de São Paulo identificou, mas ainda não prendeu, o suspeito de atirar e matar o policial militar e soldado da Rota Patrick Bastos Reis, 30. O crime aconteceu na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, quando o suspeito disparou contra o soldado de uma posição privilegiada, conseguindo observar os movimentos do agente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), quatro suspeitos de participação da morte do PM já foram identificados, incluindo uma mulher que teria passado informações aos criminosos, como dados do patrulhamento. Ela foi identificada e presa. Durante as buscas por suspeito, houve troca de tiros e três suspeitos morreram. Segundo a SSP, o suspeito de atirar no PM será indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e associação ao tráfico de drogas.

*Com informações do repórter Victor Moraes