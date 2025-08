Haddad diz que governo planeja ‘ações de proteção’ da indústria e agro

Segundo o ministro da Fazenda, o objetivo do Brasil não é retaliar os Estados Unidos pelo tarifaço, mas adotar ações que garantam a resiliência da economia brasileira

Fátima Meira/Enquadrar/Estadão Conteúdo Haddad aposta em um canal de diálogo com o novo secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent



O governo federal está elaborando um pacote de medidas para proteger a indústria e o agronegócio brasileiros diante da nova tarifa de 50% imposta pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos exportados do Brasil. A medida americana acendeu o alerta em Brasília, especialmente pelo possível impacto em setores estratégicos da economia nacional. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o objetivo do Brasil não é retaliar, mas adotar ações que garantam a resiliência da economia brasileira. “Vamos recorrer nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto em organismos internacionais”, afirmou. “Estamos buscando mais integração e parceria, não conflito.”

Parte das propostas já está pronta e foi encaminhada ao Palácio do Planalto para avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Haddad disse que há espaço no mercado interno para absorver parte da produção afetada pela perda de competitividade nos EUA. A intenção do governo é reforçar setores como agricultura, indústria e exportações de médio porte, que devem ser os mais prejudicados.

A estratégia do Executivo inclui ainda articulação com o Ministério das Relações Exteriores para abrir frentes diplomáticas e tentar negociar uma lista maior de exceções às tarifas. Produtos de alto valor agregado, como os da indústria aeronáutica, já foram parcialmente poupados, mas há preocupação com os impactos sobre pequenos e médios exportadores.

O ministro também aposta em um canal de diálogo com o novo secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, na tentativa de suavizar os efeitos das medidas adotadas por Trump. De acordo com a Advocacia-Geral da União (AGU), a iniciativa integra um esforço coordenado para garantir que o Brasil mantenha competitividade em seus principais mercados internacionais. O governo aposta em equilíbrio: proteger a economia nacional sem romper os laços comerciais com os Estados Unidos.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA