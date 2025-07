‘Governo Trump não esconde incômodo com Brasil nos Brics’, afirma Simone Tebet à Jovem Pan

No programa Só Vale a Verdade, ministra do Planejamento e Orçamento também disse que a lei da reciprocidade não deve ser utilizada em retaliação aos EUA

Washignton Costa/MPO Ela afirmou que, apesar do incômodo demonstrado pelo governo Trump, a questão não é uma escolha simples



Em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre a importância dos Estados Unidos como um parceiro comercial vital para o Brasil. Também afirmou que o governo de Donald Trump “não esconde incômodo do Brasil nos Brics”, ao ser questionada se a proximidade entre o Brasil e Rússia podia influenciar nas tratativas entre o Brasil e os Estados Unidos. Tebet destacou que a relação entre os dois países é essencial para evitar a inflação de produtos essenciais no mercado americano, como café e suco de laranja. Essa parceria, segundo a ministra, é fundamental para manter a estabilidade econômica de ambos os países.

Além disso, Tebet comentou sobre a atuação do Banco dos BRICS e a percepção do governo americano sobre essa aliança. Ela afirmou que, apesar do incômodo demonstrado pelo governo Trump, a questão não é uma escolha simples, mas sim uma questão de números e racionalidade. A ministra enfatizou que a cooperação entre os países do BRICS não deve ser vista como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescimento mútuo.

Outro tema relevante discutido na entrevista foi a lei da reciprocidade, que permite ao Brasil tributar produtos americanos em resposta a tarifas impostas pelos Estados Unidos. Tebet esclareceu que, embora a lei tenha sido aprovada, não há intenção de utilizá-la, pois retaliações tarifárias não são benéficas para nenhuma das partes envolvidas. Ela destacou a importância da diplomacia e da prudência nas relações internacionais, evitando medidas que possam prejudicar a economia brasileira e aumentar a inflação no país.

Com informações de Bruno Pinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA