Haddad pede apoio aos EUA em proposta de taxação para super-ricos

O ministro da fazenda, Fernando Haddad, defendeu novamente a taxação de super-ricos e pediu apoio do senador americano, Bernie Sanders. O ministro brasileiro explicou a proposta do país de fazer uma cobrança global para as corporações, que chegue a 20%, e um imposto de 2% para os super-ricos. Segundo Haddad, como resultado, poderia ser criado um fundo de US$ 500 bilhões para custear ações voltadas ao combate à pobreza e às mudanças climáticas no mundo. Essa proposta já tem apoio da França e Espanha.

Entretanto, há resistências declaradas pela Alemanha. Durante a reunião do G20, o representante do país se posicionou contra essa proposta e a Itália também já deu sinais que não concordaria com a taxação dos super-ricos. O Brasil avalia que é preciso continuar pressionando e quer até o final do ano, durante a cúpula que acontecerá no Rio de Janeiro, definir esse posicionamento. Com isso, as pressões devem se intensificar nos próximos meses.

*Com informações de Luciana Verdolin