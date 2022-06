Hamilton Mourão inicia vaquinha para financiar campanha pelo Senado

Vice-presidente ficou valor mínimo de contribuição de R$ 10 e máximo de R$ 1.064,09 por dia; político lidera disputa no Rio Grande do Sul com 19% das intenções de votos

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vice-presidente está tecnicamente empatado com a ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD) e com a ex-deputada Manuela D'Ávila (PCdoB)



O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), lançou uma campanha de financiamento coletivo para sua candidatura ao Senado Federal. Depois de quatro anos no Planalto, o general tenta ingressar no Legislativo pelo Rio Grande do Sul. A vaquinha do “Exército do Mourão” foi lançada na plataforma Democratize e Mourão fixou o valor mínimo de contribuição de R$ 10 por dia e o máximo é de R$ 1.064,09. No site, o general disse que ao lado do presidente Jair Bolsonaro tem “trabalhado arduamente pelas causas da nossa gente, buscando levar desenvolvimento e paz social para todos”. “Juntos podemos fazer o Rio Grande crescer e ocupar o lugar de relevo que merece no país. […] Sou Gaúcho de Porto Alegre e tenho muito orgulho do nosso povo e do torrão onde nasci e vivi grande parte da minha vida”, diz mensagem compartilhada no site. De acordo com a pesquisa Exame/Ideia, Mourão está liderando a corrida no Rio Grande do Sul com 19% das intenções de votos ao Senado. O vice-presidente está tecnicamente empatado com a ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD) e com a ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB). Lasier Martins (Podemos), que busca a reeleição ao cargo, aparece com 11% das intenções de votos.

Com apenas R$ 10,00 você colabora com a minha pré-campanha ao Senado. Somando a tua ajuda e o meu compromisso, faremos muito mais pelo nosso Rio Grande.https://t.co/hq7zy5iZMH#doe#colabore#generalmourao#riograndedosul#precampanha pic.twitter.com/D5bg38qS9H — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) June 21, 2022

*Com informações da repórter Marília Sena